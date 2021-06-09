Глава Госдепа заявил, что Зеленского предупреждали о позиции США по «Северному потоку – 2»

Вашингтон предупреждал Киев о том, что намерен позволить своему союзнику Германии достроить газопровод «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом накануне в ходе слушаний в международном комитете Сената заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя слова Зеленского о том, что Киев был «неприятно удивлён» решением Белого дома не вводить санкции против немецкого оператора газопровода.

По словам Блинкена, возможно, эти предупреждения не были переданы президенту Украины по соответствующим каналам.

«Для протокола: мы делились с нашими украинскими партнерами нашими намерениями в отношении «Северного потока – 2». Может быть, эта информация не дошла напрямую до президента Зеленского, но она точно должна была дойти до него», – приводит слова Блинкена «Украина.ру».

Он добавил также, что окончательная реализация проекта «Северный поток – 2» – это свершившийся факт.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.06.21

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