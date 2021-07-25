Украинцам рассказали, о чём Байден будет говорить с Зеленским в Вашингтоне

Белый дом обозначил три блока вопросов, которые станут темой обсуждения во время назначенного Джо Байденом на 30 августа визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинским СМИ рассказал временный поверенный по делам США на Украине Джордж Кент.
По его словам, американский президент обсудит с Зеленким вопросы безопасности Украины в контексте «агрессивных действий России», в том числе, в Чёрном море.
Следующией темой станет «энергетическая безопасность Украины» после соглашения США и Германии по завершению строительства газопровода «Северный поток-2».
Третий блок вопросов будет касаться судебных и антикоррупционных реформ на Украине.
Ранее украинские эксперты предположили, что Байден перенёс визит Зеленского с июля на конец августа, чтобы больше не обсуждать с Киевом вопрос остановки строительства «Северного потока-2». Как известно, в августе, по словам немецкого оператора Nord Stream 2 AG, заканчивается достройка газопровода,
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 23.07.21
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