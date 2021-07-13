Киев потребовал от ЕС обеспечить Украине 50 млрд кубов российского транзита газа в год на 15 лет

Сохранение российского транзита газа на 15 лет в объёме 45-50 млрд кубов в год является единственным приемлемым вариантом компенсации Украине от ЕС за введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

При этом, он потребовал от Евросоюза финансовые гарантии под новый транзитный контракт «Нафтогаза» с «Газпромом» после 2024 года.

«Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», – сказал Макогон.

Он пожаловался на то, что после запуска «Северного потока – 2» и возможного прекращения транзита через Украину все объёмы газа для «Незалежной» придётся завозить «физически» из Европы, так как «виртуальный реверс» (российский газ отбирается из транзитной трубы и оформляется как «европейский» – прим. «НД») станет невозможным.

К слову, по действующему до 2024 года контракту Россия перекачивает через Украину в Европу 40 млрд кубометров газа в год.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе отказом от «зелёной энергетики» без сохранения российского транзита газа.

Ранее немецкому изданию Der Spiegel стало известно, какие условия Зеленский собирался выдвинуть Ангеле Меркель в ходе своего визита в Германию.

Так, ФРГ должна выплатить Украине денежную компенсацию в размере 3 млрд долларов за потери от запуска «Северного потока- 2».

Кроме того, ЕС обязан предоставить Киеву кредит на льготных условиях в сумме 5 млрд долларов.

Также Евросоюз должен заставить «Газпром» подписать с «Нафтогазом» транзитный контракт на поставки газа в Европу сроком на десять-пятнадцать лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.07.21

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