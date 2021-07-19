Киев потребовал от Германии и США конкретики по «Северному потоку-2» и территориальной целостности Украины

Прошедший в Вашингтоне саммит президента США и канцлера ФРГ не дал ответа на вопрос, какие конкретные шаги намерены предпринять Белый дом и правительство ФРГ на угрозу «российской агрессии» и сокращения доходов Украины от возможного прекращения транзита российского газа после запуска газопровода «Северный поток-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, Джо Байден и Ангела Меркель лишь выразили озабоченности по этим проблемам, чего явно не достаточно. Киев услышал только заверения в поддержке суверенитета Украины и в недопущении энергетического давления Москвы на Киев с помощью «Северного потока-2».

«Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», – выразил Никифоров недовольство от лица украинского президента.

При этом он назвал российско-немецкие энергетические проекты «краткосрочными интересами» Берлина, в угоду которым Германия не должна променять свои «стратегические отношения с Украиной».

Напомним, ранее президент Украины потребовал от Европейского союза заставить «Газпром» подписать с «Нафтогазом» транзитный контракт на поставки газа в Европу сроком на десять лет.

Кроме того, Германия должна выплатить Украине денежную компенсацию в размере 3 млрд долларов за потери от запуска «Северного потока- 2», а ЕС обязан предоставить Киеву кредит на льготных условиях в сумме 5 млрд долларов.

В случае полной остановки российского транзита газа Киев требует ежегодной компенсации от ЕС в размере 2 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.07.21

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