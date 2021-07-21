В Госдепе клянутся, что не заставляли Зеленского замолчать по «Северному потоку-2»

Украина может высказывать свои озабоченности по газопроводу «Северный поток-2», а США и Германия постараются оказать ей помощь в газоснабжении и сохранении транзита российского газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил прибывший с визитом на Украину советник Государственного департамента США Дерек Чолле.

Чиновник Госдепа был вынужден комментировать сообщения СМИ о том, что власти США призвали украинских политиков не критиковать сделку с Германией по «Северному потоку-2».

«Нет. Украина – демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности..

Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость», – уверят Чолле.

Напомним, по итогам визита Ангелы Меркель в США стало известно, что никаких дополнительных мер, препятствующих достройке газопровода «Северный поток- 2», Вашингтоном приниматься не будет.

Вместе с тем, в Киеве признали нулевое влияние «Вашингтонской декларации» Байдена и Меркель на сохранение Украиной газового транзита.

Ранее администрация Зеленского требовала от Германии и США конкретики по «Северному потоку-2» и территориальной целостности Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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