США попросили Украину не критиковать сделку по «Северному потоку-2»

Власти США призвали украинских политиков не критиковать сделку с Германией по «Северному потоку-2». Позицией Белого дома остались недовольны не только в Киеве, но и в американском конгрессе, пишет Politico со ссылкой на источники.

Украине пригрозили, что открытое недовольство сделкой или обсуждение ее с американским конгрессом может стоить ей хороших отношений с США. Белый дом заверил, что старается минимизировать для Киева риски от запуска трубопровода и, при этом, восстановить диалог с Германией.

Планируется, что соглашение США и Германии обнародуют уже 21 июля. Основным моментом станет отказ Америки от санкционного давления на трубопровод, который должен обеспечить Европу дешевым российским газом.

Как сообщал «Новый День», в середине июля США и ФРГ договорились не предпринимать дополнительных мер для помех достройке газопровода «Северный поток- 2». Белый дом пообещал «суровые меры» против России в будущем, если она «будет использовать газопровод против Украины».

Киев потребовал от Евросоюза принудить Россию к договору о транзите газа через Украину еще на десять лет. А от самой Германии – компенсацию в 3 млрд долларов за потери от запуска «Северного потока- 2» и еще кредит на льготных условиях на 5 млрд долларов от ЕС.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 21.07.21

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