Байден и Меркель дали зелёный свет «Северному потоку-2»

Никаких дополнительных мер, препятствующих достройке газопровода «Северный поток- 2», Вашингтоном приниматься не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это следует из слов президента США и канцлера ФРГ на совместной пресс-конференции Джо Байдена и Ангелы Меркель по итогам визита главы Германии в Вашингтон.

Оправдываясь перед западной прессой и противниками «Северного потока-2» в Европе и США, Байден пообещал «суровые меры» против России в будущем, если она «будет использовать газопровод против Украины».

«Я всегда выражал свои взгляды по поводу «Северного потока-2», но к тому времени, как я стал президентом, трубопровод был уже закончен более, чем на 90%. Не имело смысла принимать решения, не посоветовавшись с канцлером Германии и решить совместно, как дальше подходить к проблеме, потому что Россия просто-напросто шантажирует Украину в этом плане. Мы попросили наших сотрудников рассмотреть практические меры, совместные меры в этом направлении, пытаясь решить вопрос о том, сможем ли мы укрепить, таким образом, энергетическую безопасность Европы. Будем рассматривать действия России. Посмотрим, посмотрим», – сказал Байден.

В свою очередь, федральный канцлер пообещала не оставить Украину без газа и сохранить для неё часть российского транзита.

«Мы по-прежнему заявляем, что Украина остается транзитной страной для природного газа, мы должны обеспечить ее территориальную целостность и суверенитет. Мы будем активно препятствовать России, если Россия будет предпринимать попытки посягнуть на суверенитет Украины. Любые дополнительные проекты с Россией не предназначены для того, чтобы заменить существующие уже договоренности и соглашения с Украиной о поставке природного газа. Мы хотим совершенно четко заявить это сейчас», – сказала Меркель.

«Как вы знаете, не только Германия, но и вся Европейская комиссия участвовала в переговорах с Россией и Украиной. Мы пришли к соглашению и подписали договор, в рамках которого у нас есть контракт на поставку природного газа. И, по крайней мере, все стороны высказали приверженность к честному и полномасштабному выполнению этого договора. Что касается санкций из-за Украины или еще каких-то соглашений, я уже говорила, у нас есть такие механизмы реагирования. Мы будем работать вместе с нашими европейскими коллегами, но я надеюсь, что нам не придется этого делать», – заключила канцлер Германии.

Отметим, что по прогнозу исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига в августе будет завершена техническая прокладка и стыковка труб «Северного потока-2». На сегодняшний день осталось уложить 2 процента длины второй ветки газопровода. Прокладка первой уже закончена.

Симферополь, Валентин Карамазов

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