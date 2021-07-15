Окончательного решения по «Северному потоку-2» на саммите Байден-Меркель не будет – СМИ

Конкретные решения о функционировании газопровода «Северный поток-2» не будут приниматься и озвучиваться по итогам проходящей в Вашингтоне встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на сотрудников Совета национальной безопасности США сообщает издание Independent.

По словам американской стороны, обсуждение влияния «Северного потока-2» на «энергетическую безопасность Европы» будет продолжено, а согласованнные решения по газопроводу будут приниматься в августе.

Отметим, что по прогнозу исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига в августе будет завершена техническая прокладка и стыковка труб «Северного потока-2». На сегодняшний день осталось уложить 2 процента длины второй ветки газопровода. Прокладка первой уже закончена.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.07.21

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