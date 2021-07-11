Строителям «Северного потока – 2» осталось уложить 2 процента газопровода

Газопровод «Северный поток – 2» построен на 98%.
Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt.
«В настоящее время работы завершены на 98 процентов. Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа», – заявил он и добавил, что до конца года по газопроводу пойдёт топливо в Европу.
Напомним, Киев готовится потребовать от Берлина компенсаций в случае завершения строительства «Северного потока – 2».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 11.07.21
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