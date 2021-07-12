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Понедельник, 12 июля 2021, 16:40 мск

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Германия подтвердила «все разрешения» для «Северного потока – 2» накануне встречи Меркель с Зеленским

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Строители «Северного потока-2» давно получили все необходимые разрешения на достройку газопровода. За ввод его в эксплуатацию отвечает германский регулятор Федеральное сетевое агентство.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.

Так она прокомментировала сообщение исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига в интервью газете Handelsblatt о том, что «Северный поток – 2» построен на 98%, и до конца года по газопроводу пойдёт топливо в Европу.

«Все разрешения на строительство выданы – и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство», – приводит ТАСС слова Барон.

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