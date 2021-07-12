«8 миллиардов сразу и 10 лет транзита» – Киев назвал Берлину «отступные» за «Северный поток – 2»

Германия должна выплатить Украине денежную компенсацию в размере 3 млрд долларов за потери от запуска «Северного потока- 2».
Кроме того, ЕС обязан предоставить Киеву кредит на льготных условиях в сумме 5 млрд долларов.
Также Евросоюз должен заставить «Газпром» подписать с «Нафтогазом» транзитный контракт на поставки газа в Европу сроком на десять лет.
Такие условия президент Украины Владимир Зеленский собирается выдвинуть канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в ходе своего визита в Германию.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно немецкому изданию Der Spiegel.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предстоящий визит Владимира Зеленского в Берлин, заявил, что Киев делает всё для остановки строительства «Северного потока – 2». Вместе с тем, Украина готовится потребовать от Берлина компенсации в случае завершения строительства газопровода.
Отметим, сегодня Берлин ещё раз подтвердил своё твёрдое намерение запустить в эксплуатацию «Северный поток – 2».
«Позиция правительства Германии по «Северному потоку – 2» неизменна и известна украинской стороне», – заявили в правительстве ФРГ.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 12.07.21
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