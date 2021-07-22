Киев затеял дипломатическую перепалку с Вашингтоном по «Северному потоку-2»

В Госдепе отреагировали на недовольство Киева соглашением США и Германии по завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Там заявили, что перед подписанием «Вашингтонской декларации» Байден-Меркель взаимодействовали с Украиной и ознакомили её руководство с основными тезисами документа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказали представители Белого дома, на которых ссылается «Интерфакс».

«Мы поделились деталями и идеями с Украиной, включая текст самого заявления, что оно остаётся дискуссионным и деликатным», – заявил представитель Госдепа.

Однако на Украине, опасаясь обрушения рейтинга Зеленского, поспешили не согласиться с этими словами.

«Украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии. В то же время, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом...

Нет сомнений, что единственным «выгодоприобретателем» кризиса в нашем регионе является Россия... Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз Северного потока – 2», – сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Между тем, украинские эксперты отмечают, что прямое признание Киевом факта игнорирования Западом Украины в таком важном для неё вопросе, нанесёт не меньший урон рейтингам Зеленского.

Напомним, накануне главы МИД Украины и Польши вновь призвали США и Германию остановить достройку «Северного потока-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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