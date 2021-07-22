«Рамочный документ» – Киев намекнул, что будет требовать новых отступных по соглашению о «Северном потоке-2»

Предоставление Украине 1 млрд долларов, предусмотренное «Вашингтонской декларацией» Байден-Меркель в качестве компенсации за достройку газопровода «Северный поток-2», является всего лишь «обсуждением намерений». «Максимальная конкретизация мер» по предоставлению гарантий Украине в сфере энергетики и безопасности будет обсуждаться президентом Зеленским во время его визита к Джо Байдену в Вашингтон 30 августа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«На мой взгляд, в этой теме слишком много спекуляций и поверхностных алармистских комментариев. На самом же деле, если непредвзято оценить текст соглашения между Германией и США, то этот документ может быть оценен, скорее, как рамочный. Обсуждение намерений. Соответственно, роль этого документа зависит от того, какими конкретно шагами в итоге будут наполнены заявленные пункты...

Это будет зависеть от дальнейших переговоров на разных уровнях: как в Европе, так и с США. Главное для нас, повторю, результативность визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон и максимальная конкретизация гарантий Украине в сфере безопасности и энергетической стабильности», – сказал Подоляк.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель уже заявила, что соглашение по «Северному потоку-2» является «хорошим» для Украины.

Между тем, накануне главы МИД Украины и Польши вновь призвали США и Германию остановить достройку «Северного потока-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.07.21

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