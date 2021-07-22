Какой Путин? Меркель оправдалась за соглашение по «Северному потоку-2»

Соглашение ФРГ и США о завершении строительства газопровода «Северный поток-2» не является подарком Путину и даже может оказаться «хорошим» для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Нет. Об этом речи не идет (о подарке Путину- прим. «НД»), но важно найти пути для компромисса по проекту, который в разных странах по-разному оценивается... И я думаю, что совместное заявление США и ФРГ, если основные задачи будут правильно определены, будет хорошим и для Украины», – приводит ТАСС слова Меркель.

Канцлер добавила, что она лично «всегда поддерживала Украину».

Напомним, накануне главы МИД Украины и Польши вновь призвали США и Германию остановить достройку «Северного потока-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.07.21

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