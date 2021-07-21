«Это – катастрофа: Байден обнимается в спальне с Путиным» – сенатор-республиканец

Сделка президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по достройке газопровода «Северный поток-2» несёт «катастрофические последствия» для США и Европы на десятилетия вперёд, а следующие «российские диктаторы» будут радостно «считать миллиарды».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии США Тед Круз, обвинив Байдена в том, что тот «полностью сдался Путину».

«Если отчеты и детали сделки по «Северному потоку-2» верны, это станет геополитической победой для Путина на несколько поколений вперед и катастрофой для Соединенных Штатов и наших союзников...

Спустя десятилетия российские диктаторы все еще будут купаться в миллиардах долларов от подарка Байдена, и Европа по-прежнему будет подвергаться российскому энергетическому шантажу. Мы всегда знали, что Байден был в постели с Путиным, а теперь они обнимаются», – написал сенатор у себя на персональном сайте.

Между тем, сегодня советник Государственного департамента США Дерек Чолле заявил в Киеве, что Украина имеет право высказывать свои озабоченности по газопроводу «Северный поток-2», а США и Германия постараются оказать ей помощь в газоснабжении и сохранении транзита российского газа.

В Кремле уже сказали, что ничего не знают о деталях сделки между США и Германией в связи с предстоящим запуском «Северного потока-2».

Напомним, по итогам визита Ангелы Меркель в США стало известно, что никаких дополнительных мер, препятствующих достройке газопровода «Северный поток- 2», Вашингтоном приниматься не будет.

Вместе с тем, в Киеве признали нулевое влияние «Вашингтонской декларации» Байдена и Меркель на сохранение Украиной газового транзита.

Ранее администрация Зеленского требовала от Германии и США конкретики по «Северному потоку-2» и по территориальной целостности Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.07.21

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