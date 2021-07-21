В Кремле не знают, что придумали США и Германия в связи с предстоящим запуском «Северного потока-2»

Москве не известны конкретные детали договорённостей Вашингтона и Берлина относительно мер, «смягчающих» последстия введения в строй газопровода «Северный поток-2» для США, Восточной Европы и Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Мы знаем, что тема «Северного потока – 2» стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем, о том, что было достигнуто определенное понимание.., а в остальном деталями мы пока не располагаем», – приводит ТАСС слова Пескова.

Между тем, сегодня советник Государственного департамента США Дерек Чолле заявил в Киеве, что Украина имеет право высказывать свои озабоченности по газопроводу «Северный поток-2», а США и Германия постараются оказать ей помощь в газоснабжении и сохранении транзита российского газа.

Напомним, по итогам визита Ангелы Меркель в США стало известно, что никаких дополнительных мер, препятствующих достройке газопровода «Северный поток- 2», Вашингтоном приниматься не будет.

Вместе с тем, в Киеве признали нулевое влияние «Вашингтонской декларации» Байдена и Меркель на сохранение Украиной газового транзита.

Ранее администрация Зеленского требовала от Германии и США конкретики по «Северному потоку-2» и территориальной целостности Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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