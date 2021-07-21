На Украине обвиняют США в предательстве и произволе

Требование США к руководству Украины молчать и не возражать против запуска газопровода «Северный поток-2» сравнимо с тем, как Германия и РФ пренебрежительно вели себя в отношении Киева во время конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Напомним, накануне власти США призвали украинских политиков не критиковать сделку с Германией по «Северному потоку-2». Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на свои источники.

«А это уже не бред, а подтвержденная четырьмя источниками солидного издания статья Politico! Нам толерантно и вальяжно советуют заткнуться и не болтать! Это главное, что я увидел в этой статье Politico!

Нас во время войны в своих интересах обокрали ФРГ и РФ, а теперь еще и США рот закрывают! Именно для этого Дерек Шолль, советник Блинкена, на этой неделе посетил Киев, чтобы подробно объяснить, как нам молчать?

Это для этого перед нами Шолль был в Польше – где недавно США подписали миллиардные сделки об энергетической безопасности, чтобы попытаться подавить критику со стороны Польши?!», – приводит слова Матиоса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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