США и Германия подписали декларацию по «Северному потоку-2» – с обещалками Украине и пугалками для России

Вашингтон и Берлин договорились завершить строительство газопровода «Северный поток-2» под обязательства Германии взять на себя роль «доброй феи» для Украины и «злого полицейского» для России. Соединённые Штаты забрали себе функции модератора и главного надсмотрщика.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», текст документа обнародован на сайте МИД Германии.

Первым делом Вашингтон и Берлин «твердо» поддержали «суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и избранный ею европейский путь», а также обязались «дать отпор российской агрессии и злонамеренным действиям Москвы на Украине и за её пределами».

Кроме того, «США и Германия едины в своей постоянной готовности «привлечь Россию к ответственности с помощью санкций и других инструментов».

«Мы обязуемся обеспечить готовность США и ЕС, в том числе с помощью соответствующих инструментов и механизмов, к совместному реагированию на российскую агрессию и злонамеренные действия, в том числе попытки России использовать энергию в качестве оружия», – говорится в декларации.

Документом предусмотрены и действия поконкретнее:

– Германия примет меры «на национальном уровне и на европейском уровне, включая санкции, для ограничения энергетического экспорта России в Европу и/или в других экономически значимых секторах, если Россия будет использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины» с помощью «Северного потока-2» и других своих газопроводов.

– Также Германия обязуется «соблюдать букву и дух Третьего энергетического пакета в отношении «Северного потока-2» под юрисдикцией ФРГ, чтобы обеспечить доступ третьих сторон к газопроводу, включая оценку любых рисков для безопасности энергоснабжения ЕС, связанных с сертификацией оператора проекта».

– ФРГ обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления на 10 лет после 2024 года «соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, которые должны начаться как можно скорее и не позднее 1 сентября. Соединенные Штаты будут полностью поддерживать эти усилия».

– США и Германия «решили создать опору для поддержки перехода к зеленой энергетике» в Центральной и Восточной Европе и на Украине. «Эти усилия не только будут способствовать борьбе с изменением климата, но и поддержат энергетическую безопасность Европы за счет снижения спроса на российские энергоносители».

– Германия «обязуется создать и управлять Зеленым фондом для Украины, чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность... на сумму не менее 1 миллиарда долларов, в том числе от третьих сторон, таких как предприятия частного сектора. Германия внесет в фонд первоначальное пожертвование в размере не менее 175 миллионов долларов и будет работать над продлением своих обязательств в ближайшие бюджетные годы».

– Берлин поддержит «двусторонние энергетические проекты с Украиной в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также перехода на уголь, включая назначение специального посланника с выделенным финансированием в размере 70 миллионов долларов».

– ФРГ также предпримет «усилия по защите и увеличению возможностей для обратных потоков газа на Украину с целью полностью защитить Украину от потенциальных будущих попыток России сократить поставки газа в страну. Они также будут включать техническую помощь для интеграции Украины в европейскую электрическую сеть. Кроме того, Германия будет поддерживать усилия по реформированию энергетического сектора Украины и помогать в определении вариантов модернизации газотранспортных систем Украины».

Между тем, подавляющее большинство украинских экспертов сошлись во мнении, что «Вашингтонская декларация» по «Северному потоку-2» является не более, чем «успокоительной подачкой» для «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.07.21

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