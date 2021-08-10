На Украине гадают, зачем Меркель едет к Зеленскому

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Киев 22 августа для личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На Украине уже назвали визит «странным», так как Меркель прилетает за день до открытия широко разрекламированной Киевом «Крымской платформы», но не планирует оставаться дольше одного рабочего дня, а значит, и участвовать в этом антироссийском мероприятии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», приезд немецкого канцлера уже подтвердили советник главы администрации президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

«22 августа действительно состоится визит Ангелы Меркель в Украину, это уже подтверждено немецкой стороной… У нас нет сомнений, что он будет очень содержательным… Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире в Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности, но в более широком смысле. В частности, в газовой сфере», – заявил, в частности, Подоляк.

По мнению украинских экспертов, Меркель приедет, чтобы дать «наставления» Зеленскому по «Северному потоку-2» перед его поездкой в Вашингтон к американскому президенту Джо Байдену.

Сообщается также, что канцлер Германии в ходе обсуждения с президентом Украины ситуации в Донбассе вновь поднимет вопрос об имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

В Офисе Зеленского боятся, что Берлин может поставить в зависимость от выполнения Киевом Минских соглашений помощь Украине в сохранении российского транзита газа.

Напомним, что предыдущая встреча Зеленского с Меркель 11 июля в Берлине прошла неудачно для украинского президента. Киев не смог добиться ни военной помощи от Берлина, ни существенной компенсации за «Северный поток-2».

Как известно, 22 июля Вашингтон и Берлин договорились завершить строительство газопровода «Северный поток-2» под обязательства Германии развивать на Украине «зелёную энергетику» и уговорить Москву продлить газовый транзитный контракт с Киевом.

Позже глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью американской «Радио Свобода» заявил, что участие правительства Германии в переговорах между Москвой и Киевом о продлении договора на транзит газа через Украину в Европу после 2024 года – «неуместно».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.08.21

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