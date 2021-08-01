Киев потребовал вычеркнуть Германию из переговорного процесса по транзиту российского газа в ЕС

Участие правительства Германии в переговорах между Москвой и Киевом о продлении договора на транзит газа через Украину в Европу после 2024 года – неуместно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью американской «Радио Свобода».

Напомним, Германия, согласно декларации Байден-Меркель по «Северному потоку-2», взяла на себя обязательство «приложить все силы», чтобы убедить «Газпром» продлить транзитный контракт с Украиной на 10 лет после его завершения в 2024 году.

Витренко заявил, что Украина сама желает вести переговоры с «Газпромом», но при прямом участии европейских компаний, а не Берлина.

Вероятно, Киев хочет, чтобы Германию заменила Европейская комиссия, которая ранее активно участвовала в переговорах и поставила подпись под предыдущим транзитным контрактом от 2019 года.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что Украина требует от ЕС и РФ начать переговоры о продлении контракта уже сейчас, а не через три года, и пожаловался, что российская сторона уклоняется от контактов, а Берлин молчит.

«К сожалению, кстати, переговоров нет. А переговоры с немецким правительством о продлении контракта с «Газпромом» тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с «Газпромом». Но мы настаиваем на том, что параллельно, а лучше вообще до того, как будут переговоры с «Газпромом», были переговоры с европейскими компаниями. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только «Газпром» бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас», – настаивает Витренко.

Отметим, что Германия по итогам переговоров в Вашингтоне обязалась также продвигать зелёную энергетику на Украине и поддержать работу ТЭС и даже выделить на это 1 млрд и 70 млн долларов, соответственно.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.08.21

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