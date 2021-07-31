Глава Нафтогаза придумал, как заблокировать «Северный поток-2»

Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» не означает, что Россия сможет осуществить по нему подачу газа. У Киева есть способы, как заблокировать российскую трубу и оставить её бездействующей и пустой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью американской «Радио Свобода».

Он признал, что газопровод будет технически завершён «в ближайшее время», однако пообещал «сделать всё», чтобы «Северный поток-2» никогда не заработал.

«Проиграна битва, но не проиграна война. И наша война против «Северного потока-2» продолжается», – объявил Витренко.

В первую очередь, утверждает он, немецкий оператор Nord Stream 2 AG не получит сертификацию, разрешающую эксплуатацию газопровода.

Украина, по его словам, уже направила ноты Европейской комиссии, которая занимается сертификацией оператора, где указано, что президент России и «Газпром» контролируют компанию Nord Stream 2 AG, что прямо нарушает европейский принцип энергетической солидарности, прописанный в Третьем энергопакете ЕС.

Между тем, по мнению экспертов, «подконтрольность» немецкого оператора газопровода президенту РФ практически не доказуема юридически. С таким же успехом можно подозревать федеральное правительство Ангелы Меркель в «лоббировании газовых интересов Путина в Европе», говорят они.

Симферополь, Валентин Карамазов

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