Украина будет настаивать на санкциях против немецкого оператора «Северного потока-2»

Киев нашёл «аргументы», чтобы убедить США пересмотреть своё решение не накладывать санкции на немецкого оператора Nord Stream 2 AG.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода Федеральным сетевым агентством ФРГ якобы нарушит требования европейского газового законодательства, а также пункты соглашения Байден-Меркель по условиям функционирования «Северного потока-2».

«Сейчас ситуация очень простая, даже если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства – в таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит «Газпрому». Потому что это будет нарушением совместного заявления США и Германии. И мы будем настаивать на санкциях», – грозится глава «Нафтогаза».

Ранее Витренко заявлял, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» не означает, что Россия сможет осуществить по нему подачу газа. У Киева якобы есть способы, как заблокировать российскую трубу и оставить её бездействующей и пустой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.08.21

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