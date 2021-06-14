Нафогаз придумал, как заставить Газпром наполнить украинскую ГТС

Компания «Нафтогаз» направит ряд исков в европейские суды, чтобы заставить «Газпром» прокачивать через украинскую ГТС ежегодно «десятки миллиардов кубометров» среднеазиатского газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью газете Financial Times заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, Россия «15 лет запрещает» транзит газа из Средней Азии по своей территории до украинской ГТС и дальше в Европу. Поэтому «Нафтогаз» уже начал процедуру согласования со странами Средней Азии по заключению контрактов на транспортировку голубого топлива по трубам «Газпрома».

Витренко обещает, что в случае отказа российской стороны от транзита среднеазиатского газа Украина направит иски в антимонопольные органы Евросоюза.

«Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа», – сказал он.

Вместе с тем, глава «Нафтогаза» признал, что на рассмотрение этих исков европейскими судами «могут уйти годы».

Напомним, ранее Витренко заявлял, что Российская компания «Газпром» якобы злоупотребляет монопольным положением экспортёра газа с территории России, не позволяя независимым российским поставщикам продавать газ в Европу. «Нафтогаз», по его словам, намерен покончить с этим, подав многочисленные иски в европейские арбитражные суды.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил сегодня, что Киев готов обсудить размер компенсации за запуск «Северного потока-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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