Украина рассчитывает на компенсацию из-за «Северного потока-2»

Украина готова обсудить размер компенсации за запуск «Северного потока-2». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Киев может отказаться от предложения, если оно не понравится.

«Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат», – сказал глава украинского МИДа в интервью Die Welt.

По словам Кулебы, вероятность решения о компенсации из-за потери прибыли от транзита газа существует. Готовность США добиться подобных мер для Украины «существенно возросла», считает министр.

Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предложил передать Украине часть акций «Северного потока-2». Такой шаг помог бы Киеву компенсировать недополученную прибыль от транзита газа.

«Давайте сделаем Украину субъектом или сособственником «Северного потока-2», дайте нам 5, 7, 10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», – сказал политолог в эфире украинского телеканала «Первый независимый».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал трубопровод оружием России. И заявил, что США поставила к нему пули своим отказом от санкций в отношении оператора проекта. В Киеве подсчитали, что недополучат около 3 млрд долларов в год после запуска «Северного потока-2».

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 14.06.21

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