Киев требует от Запада «вернуть Украине Донбасс» за «Северный поток – 2»

Запад пошёл на уступки Путину и согласился на достройку газопровода «Северный поток – 2». Однако в таком случае Европа и США должны предоставить гарантии безопасности Киеву, так как у Москвы теперь развязаны руки в отношении «беззащитной Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, надёжной гарантией безопасности для «Незалежной» стало бы принуждение Западом Москвы «вывести российские войска» из Донбасса.

«Если все-таки «дожмут» этот вопрос, то, безусловно, для Украины «Северный поток 2» – это, прежде всего, вопрос безопасности. Не надо все упрощать до 3 млрд денег за транзит, хотя это тоже очень большие деньги. Мы – государство, которое существует в вакууме безопасности, потому мы говорим: «вы убираете еще один рычаг сдерживания РФ – тогда дайте альтернативу, дайте гарантию безопасности в той или иной форме». И вывод российских войск с Донбасса, например, деоккупация – это тоже является своеобразной гарантией безопасности», – сказал Кулеба.

Напомним, ранее Киев потребовал от Запада компенсировать Украине потери от запуска газопровода «Северный поток – 2», а также – «вернуть Крым».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.06.21

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