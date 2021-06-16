Европа подвергает себя большой опасности – глава МИД Украины

Строительство газопровода «Северный поток – 2» в ущерб транзитным возможностям украинской ГТС несёт прямую угрозу энергетической безопасности Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью венгерскому изданию Ceenergy News заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, своими действиями Евросоюз во главе с Германией нанесли удар не просто по украинской транзитной трубе, а по Украине как «оплоту европейской энергетической безопасности».

«Конечно, потеря доходов от транзита была бы болезненной для нашего бюджета, но потеря важнейшего инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, гораздо опаснее», – приводит слова Кулебы РИА Новости.

Напомним, ранее Кулеба потребовал от Запада компенсировать Украине потери от запуска газопровода «Северный поток – 2», а также «вернуть Крым и Донбасс».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.06.21

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