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Среда, 16 июня 2021, 12:53 мск

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Европа подвергает себя большой опасности – глава МИД Украины

Фото: МИД Украины

Строительство газопровода «Северный поток – 2» в ущерб транзитным возможностям украинской ГТС несёт прямую угрозу энергетической безопасности Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью венгерскому изданию Ceenergy News заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, своими действиями Евросоюз во главе с Германией нанесли удар не просто по украинской транзитной трубе, а по Украине как «оплоту европейской энергетической безопасности».

«Конечно, потеря доходов от транзита была бы болезненной для нашего бюджета, но потеря важнейшего инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, гораздо опаснее», – приводит слова Кулебы РИА Новости.

Напомним, ранее Кулеба потребовал от Запада компенсировать Украине потери от запуска газопровода «Северный поток – 2», а также «вернуть Крым и Донбасс».

Симферополь, Валентин Карамазов

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