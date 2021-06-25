Киев намерен жёстко отчитать Германию и Францию за идею возобновить саммиты Россия-ЕС

Предложение Берлина и Парижа возобновить саммиты на высшем уровне Россия-Евросоюз граничит с цинизмом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как известно, ранее Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили о необходимости возобновить диалог с президентом Владимиром Путиным на уровне глав стран ЕС. Их поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Однако около десяти стран Евросоюза высказались против данной инициативы. Среди них – Нидерланды, Польша и страны Прибалтики. В результате Европейский Совет был вынужден отклонить предложение ведущих стран Европы.

На Укране назвали такой итог «победой», однако намерены «детально и жёстко разобраться», почему Берлин и Париж позволяют себе такие инициативы.

«Мы будем детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас? Как дальше будут вести себя Берлин и Париж?.. Убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают то, что грубо и, хотел сказать цинично, но не буду, что нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать», – заявил глава МИД Украины.

Напомним, ежегодное проведение встреч на высшем уровне Россия-ЕС было прервано после событий Крымской весны по инициативе Евросоюза, в том числе, Германии.

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