Зеленский потребовал от кандидатов в канцлеры Германии прекратить диалог с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к кандидатам на пост Федерального канцлера Германии и задал им три вопроса, сформулированные в риторической и ультимативной форме.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», обращение было записано в рамках участия украинской стороны в международной панельной дискуссии на тему «Роль Германии в мире».

Два первых вопроса, а по сути – требования, касались вступления Украины в ЕС и НАТО.

Зеленский утверждает, что на парламентских выборах в Германии 26 сентября будет решаться не только будущее Германии, но и судьба Украины, поскольку ФРГ взяла на себя роль главного украинского партнёра в Европе, а также имеет обязательства перед Киевом в Нормандском формате.

«Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? После «революции достоинства», когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?» – заявил он.

Кроме того, Зеленский требует от немецких кандидатов разъяснить ему, почему Украину не принимают в НАТО и она слышит только о словесных гарантиях, когда на границе «стоит стотысячная группировка РФ».

«Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?» – вопрошает украинский президент.

Третий вопрос касался инициативы Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона возобновить саммиты Россия-ЕС. В устах Зеленского он прозвучал как ультиматум. При этом президент «Незалежной» утверждает, что жертвы гражданской войны на востоке Украины исключительно на совести России, а не киевского режима.

«Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС – Россия до восстановления территориальной целостности Украины?», – заявил Зеленский.

«Благодарю за ваши честные ответы», – язвительно добавил он.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.06.21

Ялту снова затопило. / Сопротивлялись, но сдались: в Ялте установлен единый тариф на услуги такси. / В Крыму перевернулись военные автомобили. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»