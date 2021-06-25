В Кремле прокомментировали инициативу Зеленского по референдуму о разрыве связей с Донбассом

Предложенный Зеленским всеукраинский референдум о расторжении отношений с Донбассом не имеет практического смысла.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, связи ЛДНР и остальной Украины «де-факто и так разорваны».

«Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства. Пока мы можем констатировать, что, собственно, все связи де-факто и так разорваны. Эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют», – приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в случае невозможности урегулировать конфликт в Донбассе с помощью Нормандского и Минского форматов, а также после присоединения Вашингтона к мирному процессу, он инициирует всеукраинский референдум, на который вынесет вопрос о разрыве всех связей с регионом.

Как известно, ранее Киев ввёл против ДНР и ЛНР транспортную и экономическую блокаду.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.06.21

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