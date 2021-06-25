Кремль не пойдёт на поводу у Киева ради гипотетического мира с Европой

Москва не является участником конфликта в Донбассе, а принадлежность российского Крыма не обсуждается. Поэтому все разговоры об изменении политики РФ по «украинскому вопросу» ради «сближения с Европой» бессмысленны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Россия «скорректировать» свою позцию по Украине, чтобы улучшить отношения с Евросоюзом.

«Что такое украинский вопрос? Это Донбасс. Украина считает, что это Донбасс и Крым. Но Крым не обсуждается со стороны России. Здесь нечего пересматривать, обсуждать и говорить. Донбасс – внутриукраинская проблема. Россия участвует в формате, который работает с целью помочь Украине решить эту внутриукраинскую проблему...

Здесь особо пересматривать нечего. Тем более, что этот формат зиждется на Минском комплексе мер. По общему международному признанию, этот Минский комплекс мер является единственным возможным механизмом для урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счёт», – приводит слова Пескова «Интерфакс».

Напомним, накануне Европейский Совет потребовал от России взять на себя всю ответственность за обеспечение полного и безусловного выполнения Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.06.21

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