Песков пообещал Киеву напряжённость по всей границе с Украиной

Действия киевского режима по втягиванию Украины в НАТО ведут к дестабилизации ситуации в Европе и на границах с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

«Устремление Киева в сторону НАТО наоборот может добавить больше нестабильности всему европейскому континенту. Фактически, может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряженности по всему периметру наших границ», – приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, накануне президент Путин, комментируя недавний инцидент с нарушением британским эсминцем «Дефендер» морской границы РФ возле Севастополя, заявил, что провокации кораблей и самолётов НАТО у крымских берегов создают потенциальную опасность локальных вооружённых инцидентов, однако главной проблемой для безопасности России является возможное размещение западных военных баз на территории Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.07.21

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