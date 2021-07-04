Песков объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

Саботирование Киевом Минских соглашений по Донбассу, а также внесудебное преследование Владимиром Зеленским своих политических оппонентов являются главными препятствиями для встречи президентов России и Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Главная проблема – это то, что Украина не хочет выполнять минские договоренности... и последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти минские договоренности», – сказал Песков.

Кроме того, в Кремле разочарованы отходом президента Украины от своих первоначальных заверений придерживаться демократических методов управления государством.

«Президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела. В целом, это не коррелируется с декларациями, которые мы слышали в самом начале его президентского срока», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков заявил, что в Кремле никто не готовится к встрече с украинским президентом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.07.21

Зеленский угрожает Крыму ударными турецкими беспилотниками. / Крым снова заливает, реки вышли из берегов. / Началось: гагаузы потребовали включить их в число коренных народов Украины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»