В Кремле никто не готовится к встрече с Зеленским – Песков

Последние высказывания президента Украины в адрес России и русского народа никак не способствуют встрече лидеров двух стран.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя, в частности, реплику Зеленского о том, что украинцы и русские не являются единым народом.

По его мнению, подобные слова «никак не укладываются в процесс подготовки встречи» президентов. Кроме того, в Кремле никто и не ведёт переговоров по организации такой встречи.

«Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений (Зеленского), субстантивно (отдельно – прим. «НД») никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», – отметил Песков.

Напомним, накануне, комментируя Прямую линию президента РФ, Владимир Зеленский заявил, что «украинцы и русские – точно не один народ. У каждого из нас – свой путь». Кроме того, украинский президент озвучил Путину издевательское условие для встречи и высмеял его за «детские страхи» перед стремлением Украины в НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.07.21

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