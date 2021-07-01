Зеленский отрицает единство украинцев и россиян

Жители Украины и России не являются одним народом, хотя и имеют общую часть истории, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Так глава государства ответил на слова президента РФ Владимира Путина, который считает россиян и украинцев одним народом.

«Украинцы и русские – не один народ. У каждого из нас – свой путь», – заявил Зеленский в своем блоге.

Ту же позицию он высказал в беседе с «Интерфакс-Украина», хотя и отметил общую историю, память и соседство.

«Возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами. Но мы не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг», – заявил Зеленский.

Накануне во время прямой линии российского президента спросили, почему Украина не включена в список недружественны стран. Путин ответил, что не считает украинцев недружественными российскому народу. По мнению президента РФ, украинцы и россияне остались одни народом несмотря на границы и языковые отличия.

Сразу после этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возразил, что украинцы и русские – не только разные, но и враждующие народы. Ответственность за такое состояние дел министр возложил на Владимира Путина.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 01.07.21

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