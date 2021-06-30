Путин: Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал страну под управление США?

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что Владимир Зеленский отдал Украину «под полное внешнее управление». Так он ответил на вопрос, будет ли встречаться с украинским президентом. При этом Путин отметил, что не отказывается от предложения о такой встрече, но нужно сначала понять, о чем говорить с Зеленским.

«Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление», – сказал российский президент, отметив, что «ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже». «Ну и о чем разговаривать?» – отметил он.

Президент в то же время подчеркнул, что даже в такой ситуации не отказывается от встречи с украинским президентом. «Надо только понять, о чем говорить», – добавил Путин

Отвечая на вопрос, почему Украина не вошла в число недружественных стран, Путин заявил, что не считает украинский народ враждебным к России. Президент РФ при этом вновь заявил, что считает русских и украинцев одним народом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.06.21

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