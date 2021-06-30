Зато не из Москвы: в Киеве отреагировали на слова Путина о внешнем управлении Украиной

Позиция президента Зеленского основана на том, чтобы Украина не управлялась из Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова президента РФ о том, что внутренняя и внешняя политика «Незалежной» подчинена Вашингтону, Берлину и Парижу.

«Когда Путин заводит старую песню о «внешнем управлении», это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция Президента и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих», – написал Кулеба у себя в Твиттере.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что Владимир Зеленский отдал Украину «под полное внешнее управление». Так он ответил на вопрос, будет ли встречаться с украинским президентом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.06.21

Путин рассказал о своём главном беспокойстве в связи с Украиной. / «Полная анархия»: на крымских курортах игнорируют антиковидные ограничения. / Путин: Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал страну под управление США?. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»