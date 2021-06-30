Слова Путина о «двух народах» взбесили главу МИД Украины

Украинцы и русские два разных и враждующих народа, и полная ответственность за это лежит на президенте России Владимире Путине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, сегодня, отвечая на вопрос, почему Украина не вошла в число недружественных стран, Путин заявил, что не считает украинский народ враждебным России. Президент РФ при этом вновь заявил, что считает русских и украинцев одним народом.

«Украинцы и русские – два разных народа. Мы могли бы жить в духе, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за провал между украинцами и русскими несет Владимир Путин, развязавший агрессию», – написал Кулеба у себя в Твиттере.

Кроме того, глава МИД Украины ещё раз отказал русским в праве быть коренным народом Украины.

«Коренные народы Украины – это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне – национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки – это классика российских манипуляций», – добавил Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

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