Воспитание киевским режимом молодого украинского поколения в духе ненависти к России ведёт к разрушению «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, властям в Киеве всё равно придётся признать, что русские и украинцы «абсолютно один народ».

«Большая трагедия Украины, которая выращивает молодое поколение в духе ненависти к русским, это будет разрушительным для самой страны», – отметил Песков.

«У России и Украины общая история, а русские и украинцы – это «абсолютно один народ», – сказал он и добавил, что «продолжать дискуссию нет смысла».

Напомним, сегодня Зеленский написал в своём блоге, что «украинцы и русские – точно не один народ. У каждого из нас – свой путь». Так он ответил на слова президента РФ Владимира Путина, который назвал россиян и украинцев единым народом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.07.21

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