«Мы один народ!» – журналисты отыскали интервью Зеленского о русских и украинцах

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня отверг тезис Владимира Путина о русских и украинцах как о едином народе, в разгар Русской весны, пребывая с концертами в Донецке, отстаивал мнение лидера РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно журналистам, нашедшим его интервью донецкому изданию «Муниципальная газета».

Руководитель шоу-группы «Квартал 95» Владимир Зеленский приезжал с гастролями в Донбасс в апреле 2014 года.

«Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами. И наша «квартальская» позиция – не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги. Но мы не стесняемся выказывать свое отношение к правительству Российской Федерации. Как, собственно, и отношение к нашему правительству», – заявлял Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский написал в своём блоге, что «украинцы и русские – не один народ. У каждого из нас – свой путь». Так он ответил на слова президента РФ Владимира Путина, который назвал россиян и украинцев единым народом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.07.21

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