Киев планирует масштабную конфронтацию с Москвой без оглядки на членство в НАТО и ЕС – глава МИД Украины

Украина больше не будет ждать, когда получит разрешение на вступление в ЕС и НАТО, а будет своими решительными действиями против России ставить США и Европу перед фактом возможного большого конфликта с Москвой, принуждая Запад к военной и дипломатической поддержке «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, отныне Киев будет говорить решительное «нет» на все уговоры Запада не обострять отношения с РФ.

«Пора осознать силу честного разговора, слова «нет» и нашего права его использовать. Это касается наших отношений как с врагом, так и с друзьями. Поэтому, когда нам говорят, что Украина не в НАТО, потому что мало реформ, мы начали прямо отвечать, что это если и причина, то вторая. А первая – нежелание ряда союзников Альянса раздражать Россию. Реформы важны, но попытки ряда столиц прикрывать ими собственное нежелание поддерживать членство Украины в НАТО недопустимы», – заявляет Кулеба.

По словам главы МИД Украины, Киев пойдёт по пути создания «малых союзов с друзьями» и «собственных инициатив», которые будут постоянно раздражать Россию.

«Пока мы не встроились в большие союзы, ЕС и НАТО, мы создаем небольшие прочные альянсы друзей вокруг себя. Люблинский треугольник с Литвой и Польшей, Ассоциированное трио с Молдовой и Грузией. Нам пока сложно назвать день, когда над Крымом будет реять украинский флаг, но мы уже создаем Крымскую платформу, чтобы приблизить этот миг. В августе в Киеве пройдет ее инаугурационный саммит, участие в котором уже подтвердили достаточное количество глав государств и правительств», – утверждает министр.

«Нужно действовать самим, задавать собственную повестку, пробивать путь вперед, ни у кого не спрашивая разрешения. Пусть Кремль боится Крымской платформы и думает, что ей противопоставить. Пусть Брюссель корректирует стратегию, исходя из растущей роли Центральной Европы и позиции Украины, Грузии и Молдовы», – приводит слова Кулебы «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.06.21

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