МИД Украины требует ввести международные санкции против РФ за паспортизацию Донбасса

Необходимо срочно предпринять «скоординированные шаги мирового сообщества» и ввести новые санкции против РФ, чтобы остановить российскую паспортизацию в ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе. Даже после его реинтеграции Россия будет пытаться разыграть «карту российского гражданства». Фактически, это – российская бомба замедленного действия. Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить», – призвал Николенко.

«Российская паспортизация – испытанное средство распространения шовинистической идеологии «русского мира», элемент российских гибридных тактик против соседних государств. Под видом «защиты российских соотечественников» войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии», – утверждает спикер МИД Украины.

«По нашим данным, за два года более полумиллиона местных жителей получили российские паспорта», – добавил он.

Напомним, в Москве не раз заявляли, что выдача российских паспортов жителям ЛДНР является необходимой гуманитарной мерой, призванной спасти людей от полной изоляции в условиях тотальной украинской блокады Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.06.21

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