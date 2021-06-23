«Это наше взаимодействие» – МИД Украины приветствовал нарушение британским эсминцем территориальных вод РФ

Украина должна усиливать качественно новое взаимодействие с НАТО против России, примером чему служит сегодняшний инцидент с британским эсминцем «Дефендер», против которого Черноморский флот РФ предпринял «агрессивные действия».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и её союзникам.

Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Чёрном море», – написал Кулеба у себя в Твиттере.

Напомним, сегодня российский сторожевой корабль открыл предупредительный огонь в направлении британского эсминца Defender, нарушившего морскую границу России у крымского побережья, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу его движения.

Экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение британским эсминцем «Дефендер» территориальных вод России вблизи Севастополя «из ряда вон выходящими действиями».

Симферополь, Иван Капустин

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