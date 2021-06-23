«Это уже серьёзно» – адмирал Комоедов назвал англичан морскими крысами

Нарушение британским эсминцем «Дефендер» территориальных вод России вблизи Севастополя – «из ряда вон выходящие действия».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

По его словам, российские пограничники и боевая авиация ЧФ предприняли против нарушителя своевременные и грамотные меры.

«Это из ряда вон выходящие действия со стороны англичан. Они считались морскими львами, а оказались морскими крысами. Так не поступают порядочные моряки.

Наши действия нужно разделить на действия пограничников, которые поступили совершенно правильно, предупредительным огнём, но еще и военные самолеты Су-24 применили бомбы по курсу. Это уже серьёзно.

Сейчас нужно нашему МИДу заявить протест, пусть это будет 1005-е «китайское» предупреждение, но обязательно нужно вызвать посла Великобритании – пусть отчитается за действия своих подопечных, и так далее.

Ну а мы показали, что «мы вас не звали, а вы припёрлись», еще и нагадили нам, как какая-то паршивая скотина, другого слова я подобрать не могу. Действия наши совершенно оправданы и нормальные, мы им сказали: «Ребята, придёте – получите». Россию надо уважать с теми территориальными водами, которые у неё существуют», – цитирует Комоедова «ПолитНавигатор».

Напомним, сегодня российский сторожевой корабль открыл предупредительный огонь в направлении британского эсминца Defender, нарушившего морскую границу России у крымского побережья, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу его движения.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.06.21

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