Минобороны Украины признало факт обстрела британского эсминца у берегов Крыма

Россия нарушила международное право, спровоцировав вооружённый инцидент «в территориальных водах Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступило Минобороны Украины, комментируя инцидент с нарушением кораблём ВМФ Великобритании территориальных вод России вблизи крымских берегов.

«О сообщениях российских СМИ об обстреле эсминца Великобритании. Сейчас военно-политическим руководством Украины, во взаимодействии с союзниками, формируется позиция по этому вопросу. После завершения консультаций она будет доведена до общественности в кратчайшие сроки. Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины – серьезное нарушение международного права», – заявили в украинском военном ведомстве.

Напомним, сегодня Минобороны РФ сообщило, что российский сторожевой корабль открыл предупредительный огонь в направлении британского эсминца Defender, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу его движения.

Между тем, британцы утверждают, что никаких предупредительных выстрелов и бомбометания по эсминцу не было, а Черноморский флот РФ проводил свои учения.

Вместе с тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен усиливать качественно новое взаимодействие с НАТО против России, примером чему служит сегодняшний инцидент с британским эсминцем «Дефендер», против которого Черноморский флот РФ предпринял «агрессивные действия».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.06.21

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