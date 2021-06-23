«Грубая провокация»: в МИД России вызван посол Великобритании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала грубой провокацией заход британского эсминца Defender в территориальные воды РФ вблизи крымского побережья Черного моря. По ее словам, подобные действия идут вразрез с международным правом.

«Профессиональную оценку действиям эсминца ВМС Британии в Черном море уже дало министерство обороны нашей страны. Хочу добавить, что мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством», – подчеркнула Захарова, выступая сегодня на брифинге.

«В Министерство иностранных дел нашей страны будет вызван британский посол», – сообщила она.

Напомним, 18 июня британский эсминец Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen прибыли в порт Одессы для участия в учениях НАТО и Вооруженных сил Украины Sea Breeze. Маневры пройдут с 28 июня по 10 июля на территории Украины и в акватории Черного моря. В учениях будет задействовано 5 тысяч военнослужащих из 32 стран, 40 самолетов, 32 корабля, 18 команд спецопераций и военных ныряльщиков.

Ранее МИД России призвал США и его союзников отказаться от учений Sea Breeze. По мнению российского внешнеполитического ведомства, маневры поощряют милитаристские настроения в Киеве, носят явный «агрессивный характер» и сами по себе повышают риск непреднамеренных инцидентов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.06.21

«Надо равняться на Москву»: Голикова призвала регионы усилить антиковидные меры. / Собянин объяснил Путину необходимость жестких ограничений в Москве. / Депутат Госдумы похвалил Тульскую область за успехи в комплексном развитии региона. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»