«Плыли вдоль украинского Крыма, никто не бомбил» – Великобритания прокомментировала вооружённый инцидент вблизи Севастополя

Британский эсминец «Дефендер» осуществлял обычный переход из Одессы в Грузию с разрешения Киева и «не нарушая территориальных вод Украины».

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», с таким заявлением в Твиттере выступило Минобороны Великобритании, комментируя инцидент с нарушением её кораблём территориальных вод России вблизи крымских берегов.

Напомним, сегодня Минобороны РФ сообщило, что российский сторожевой корабль открыл предупредительный огонь в направлении британского эсминца Defender, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу его движения.

Между тем, британцы утверждают, что никаких предупредительных выстрелов и бомбометания по эсминцу не было, а Черноморский флот РФ проводил свои учения.

«Сегодня утром эсминец Defender совершил обычный транзит из Одессы в Грузию через Черное море. Как обычно для этого маршрута, корабль вошёл в международно признанный коридор раделения движения.

Он благополучно вышел из этого коридора в 09.45 по восточному времени. Как обычно, российские суда следили за его прохождением, и эсминец был поставлен в известность об учениях в непосредственной близости от него. По «Дефендеру» не было произведено ни одного предупредительного выстрела.

Корабль Королевского флота осуществляет невинный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом.

Мы считаем, что русские проводили артиллерийские учения в Черном море и заранее предупредили морское сообщество об их деятельности. Никакие выстрелы не были направлены по эсминцу Defender, и мы не признаем утверждения о том, что бомбы были сброшены на его пути» – настаивают в Минобороны Великобритании.

Вместе с тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен усиливать качественно новое взаимодействие с НАТО против России, примером чему служит сегодняшний инцидент с британским эсминцем «Дефендер», против которого Черноморский флот РФ предпринял «агрессивные действия».

Симферополь, Иван Капустин

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