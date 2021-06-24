Лондон заявляет, что британские корабли продолжат заходить в территориальные воды Крыма

Британский эсминец имел полное право зайти в «территориальные воды Украины» вблизи Крыма, чтобы сократить путь из Одессы в Грузию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил государственный секретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис, комментируя инцидент с нарушением кораблём ВМФ Великобритании территориальных вод России у крымских берегов.

Он подчеркнул, что британские суда и впредь будут руководствоваться исключительно «международными правилами» и проходить, если снова потребуется, в том числе, в крымских водах.

«Конечно, да... Мы никогда не признавали аннексию Крыма, это были украинские территориальные воды. В соответствии с международным законодательством вы можете выбирать самый короткий, самый быстрый путь из одной точки в другую. Эсминец «Дефендер» шел в украинских территориальных водах, следуя в Грузию, и было логично идти таким путем. Это вполне нормально и обычно», – утверждает Юстис.

Как сообщал «Новый День», 23 июня в 11:52 по местному времени эсминец Defender под флагом Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. Российский сторожевой корабль открыл предупредительный огонь в направлении Defender, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу его движения.

Симферополь, Иван Капустин

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