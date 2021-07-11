Финский политолог прогнозирует новые масштабные провокации НАТО у берегов Крыма

США, Великобритания и их сателлиты в НАТО готовят новые, и даже кровавые, провокации возле российского Крыма после инцидента с британским эсминцем «Дефендер».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе видеоконференции с российскими экпертами заявил известный своими антивоенными взглядами финский политолог Йохан Бекман.

По его словам, в западной прессе сейчас усиленно нагнетается антироссийская военная истерия.

«Сейчас в Европе идет общеевропейская, общезападная информационная кампания, где людям говорят о том, что в Крыму якобы кровавый военный конфликт. Я не знаю, что это означает – может быть, они готовятся к этому, поэтому они публикуют такие материалы – это тоже возможно…

В западной прессе – масштабная антироссийская истерия, антипутинская, русофобская. Это усиливается. Очевидно, что Запад готовит военные провокации. Событие с «Дефендером» – это пример того, что они попытались, пока для них неуспешно, это сделать.

К сожалению, они могут сейчас попробовать другие виды провокации – в том числе террористические, ведь военный блок НАТО – это же террористическая организация. Это самая опасная террористическая организация в истории человечества – напомню, что произошло в Югославии, чем занимались там войска НАТО», – приводит слова Бекмана «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.07.21

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