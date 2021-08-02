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Понедельник, 2 августа 2021, 18:18 мск

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«Готовьтесь» – Вашингтон собрался направить военные корабли США в территориальные воды российского Крыма

Джордж Кент. Фото: скрин видео посольства США на Украине

США собираются возобновить заходы своих военных кораблей в прибрежные воды Крымского полуострова, как они это делали до 2014 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому журналу «Новое время» заявил исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам, бывший временный поверенный в делах на Украине Джордж Кент.

По его словам, Вашингтон намерен ещё раз напомнить всему миру, что «Крым украинский».

«То, что сделал британский корабль в водах Черного моря недавно, американские корабли делали на протяжении десятилетий. Например, можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, как и британское судно Дефендер», – рассуждает американский дипломат.

«Китай в Южно-Китайском море грубо нарушает права – как островов, принадлежащих Филиппинам, так и право на свободное судоходство в этом море, поэтому там мы занимаем активную позицию. Точно так же и в Черном море США продолжат отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно будет напоминать миру, что Крым украинский», – приводит слова Кента «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.08.21

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