Уничтожение западных кораблей, нарушающих границу РФ, не приведёт к третьей мировой войне – Путин

Россия может потопить натовские корабли-нарушители без угрозы глобального обострения, а тем более – третьей мировой войны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии с жителями РФ.

Комментируя недавний инцидент с нарушением британским эсминцем «Дефендер» морской границы РФ вблизи Крыма, президент не согласился с тем, что мир стоял на грани серьёзного обострения, если бы наши военные нанесли удар по натовскому кораблю.

«Нет, не кажется. Конечно, это провокация. Она была комплексной. Проводилась не только британцами, а и американцами. Утром с Крита взлетел американский разведывательный самолет (для поддержки провокации эсминца «Дефендер» – прим. «НД»). Бортовой номер – 63/9792. Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что с помощью самолета-разведчика пытались вскрыть наши действия. Мы это видели и знали. Поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, военные меня извинят», – сказал Путин.

«Мир не стоял на грани третьей мировой войны. Даже если бы мы потопили его (эсминец «Дефендер» – прим. «НД»), не стал был на грань войны. Потому что те, кто это делают, знают – они не смогут выйти победителями из этой войны. Не думаю, что мы бы порадовались. Но мы знаем, за что мы боремся. За своё будущее. Мы на своей территории, не мы к ним пришли», – отметил президент.

По мнению Путина, инцидент был спровоцирован Британией и США, главным образом, в политических целях.

«Второе – политическая составляющая. Встреча состоялась в Женеве (Путин-Байден – прим. «НД»). Спрашивается, зачем было совершать такую провокацию? Чтобы показать, чтобы без уважения относятся к выбору крымчан по отношению к Российской Федерации. Они там че-то не признают. Не признавайте дальше. Зачем провокации?», – заключил президент России.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.06.21

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